Стало известно, кто будет комментировать ЧЕ по фигурному катанию на Okko

Стало известно, кто будет комментировать чемпионат Европы на Okko.

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Соревнования прокомментируют Александра Трусова (короткая программа мужчин), Евгения Медведева (короткая программа женщин и произвольная мужчин), Матвей Ветлугин (произвольная программа женщин), Нина Мозер (произвольная программа пар, короткую прокомментирует Александр Энберт) и Екатерина Боброва (танцы на льду).

Гости будут комментировать прокаты вместе с Линой Федоровой и Андреем Журанковым.