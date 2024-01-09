В Грузии объяснили, почему переманивают фигуристов из России

«Была бы возможность, я бы еще как-то усилила сборную Грузии. На данный момент конкретных договоренностей ни с кем нет. Если же смотреть в целом, то я в вопросах переходов спортсменов всегда в приоритетном порядке ищу ребят, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — заявила Гиоргобиани.