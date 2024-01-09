В Грузии объяснили, почему переманивают фигуристов из России

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани рассказала, что российские фигуристы меняют спортивное гражданство из-за соседства государств. Газета.Ru
«Знаете, если была бы возможность, я бы ещё как-то усилила сборную Грузии. Конкретных договоренностей на данный момент ни с кем нет. Если же в целом смотреть, то я в вопросах переходов ребят всегда в приоритетном порядке ищу спортсменов, у которых есть какая-то связь с Грузией, причем по всему миру. Просто получается так, что мы с Россией соседние страны и больше всего подходящих ребят оказывается здесь», — заявила Гиоргобиани. Чемпионат.com
Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин завершили переход из команды России в сборную Грузии 5 июля. Анастасия Губанова перешла в сборную страны в 2021 году. Она является чемпионкой Европы 2023 года. RT на русском