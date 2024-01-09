Фигуристку из России проигнорировали в анонсе к чемпионату Европы

Международный союз конькобежцев (ISU) в анонсе к чемпионату Европы не посчитал нужным выложить изображение действующей чемпионки в одиночном катании россиянки Анастасии Губановой. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, пресс-служба ISU выложила на официальной странице в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) фото действующих чемпионов в каждой из дисциплин.

Вместе с тем, в посте про женское одиночное катание выложен кадр с бельгийкой Луной Хендрикс, которая заняла второе место.

Напомним, что уроженка Тольятти Губанова до 2021 года выступала за Россию, после чего сменила спортивное гражданство и перешла в сборную Грузии. Она является чемпионкой Европы 2023 года и двукратным серебряным призером Кубка России.