ISU добавил фотографию Губановой в анонс к чемпионату Европы

Международный союз конькобежцев (ISU) добавил фотографию российской фигуристки Анастасии Губановой к анонсу чемпионата Европы. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Отмечается, что старый анонс в социальных сетях был удалён, вместо него появилось фото с корректными данными. При этом такое решение устроило не всех подписчиков союза конькобежцев — некоторые из них заявили, что ISU должны также публично извиниться перед Губановой за допущенную ошибку.