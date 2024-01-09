ISU добавил фотографию Губановой в анонс к чемпионату Европы
Международный союз конькобежцев (ISU) добавил фотографию российской фигуристки Анастасии Губановой к анонсу чемпионата Европы. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».
Отмечается, что старый анонс в социальных сетях был удалён, вместо него появилось фото с корректными данными. При этом такое решение устроило не всех подписчиков союза конькобежцев — некоторые из них заявили, что ISU должны также публично извиниться перед Губановой за допущенную ошибку.
Напомним, что ранее ISU анонсировал в социальных сетях Чемпионат Европы по фигурному катанию, который пройдёт в Литве с 10 по 13 января. К анонсу было прикреплено фото действующих чемпионов в различных дисциплинах, однако на месте действующей чемпионки в женском одиночном катании Анастасии Губановой была опубликована фотография бельгийки Луны Хендрикс, которая заняла второе место. При этом Губанова в первоначальной версии анонса вообще не упоминалась.