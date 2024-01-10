27 фигуристов, рожденных в России, примут участие в чемпионате Европы в Литве

Чемпионат Европы с участием 27 фигуристов, рожденных в России, стартует в литовском Каунасе. Представители российской сборной к соревнованиям не допущены согласно решению Международного союза конькобежцев (ISU). - ТАСС

Всего среди участников соревнований 27 спортсменов родились в России. 13 из них выступят в одиночном разряде, шестеро в соревнованиях спортивных пар и восемь в танцах на льду. В Литве они будут выступать под флагами Азербайджана, Армении, Венгрии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии. - Чемпионат.com