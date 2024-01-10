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«На самом деле, у каждого человека это написано на глазах». Загитова дала интервью китайским СМИ

Алина Загитова рассказала, что стремится познавать мир и развиваться.

Загитова дала интервью китайским СМИ
© РИА Новости

«На разном этапе моей жизни я бы ответила разными словами. На данном этапе моей жизни это познание мира и развитие. На самом деле, у каждого человека это написано на глазах», – сказала олимпийская чемпионка в китайскому новостному агентству.

В конце января и начале февраля в Китае пройдут ледовые шоу с участием Загитовой и других российских фигуристов.