«На самом деле, у каждого человека это написано на глазах». Загитова дала интервью китайским СМИ
Алина Загитова рассказала, что стремится познавать мир и развиваться.
«На разном этапе моей жизни я бы ответила разными словами. На данном этапе моей жизни это познание мира и развитие. На самом деле, у каждого человека это написано на глазах», – сказала олимпийская чемпионка в китайскому новостному агентству.
В конце января и начале февраля в Китае пройдут ледовые шоу с участием Загитовой и других российских фигуристов.
«На самом деле, у каждого человека это написано на глазах». Загитова дала интервью китайским СМИ
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