Гуменник, Игнатов, Ветлугин, Фролова выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

Гуменник, Игнатов и Ветлугин подтвердили участие в чемпионате Санкт-Петербурга.
Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурге.
«На данный момент участие в турнире подтвердили Петр Гуменник, Анна Фролова, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Семен Соловьев и еще ряд спортсменов», – сообщили в пресс-службе.
Соревнования пройдут 27-28 января в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.
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