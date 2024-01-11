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Гуменник, Игнатов, Ветлугин, Фролова выступят на чемпионате Санкт-Петербурга

Гуменник, Игнатов и Ветлугин подтвердили участие в чемпионате Санкт-Петербурга.

Гуменник, Игнатов, Ветлугин, Фролова выступят на чемпионате Санкт-Петербурга
© Sports.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания Санкт-Петербурге.

«На данный момент участие в турнире подтвердили Петр Гуменник, Анна Фролова, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов, Матвей Ветлугин, Ксения Гущина, Семен Соловьев и еще ряд спортсменов», – сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут 27-28 января в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга.

Фигурное катание
Анна Фролова
Матвей Ветлугин
Глеб Лутфуллин
Ксения Гущина
Макар Игнатов
Петр Гуменник