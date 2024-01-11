Объявлено расписание чемпионата России по прыжкам сезона-2023/2024
19 января в Москве начнётся чемпионат России по прыжкам. Пресс-служба Первого канала в соцсетях опубликовала расписание предстоящих соревнований.
Расписание чемпионата России по прыжкам сезона-2023/2024
19 января (пятница)
15:00-20:00 — квалификация
20 января (суббота)
Личный турнир
14:00-15:30 — парное катание
15:30-17:15 — мужчины
17:15-18:45 — женщины
21 января (воскресенье)
14:00-17:00 — командный турнир
В расписании указано московское время.
Напомним, в соответствии с регламентом турнира к командным соревнованиям привлекаются победители и призёры чемпионата России по фигурному катанию, лучшие спортсмены по итогам личных турниров, а также приглашённые спортсмены. Фигуристы будут распределены на две команды капитанами.
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