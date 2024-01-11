Объявлено расписание чемпионата России по прыжкам сезона-2023/2024

Расписание чемпионата России по прыжкам сезона-2023/2024

Напомним, в соответствии с регламентом турнира к командным соревнованиям привлекаются победители и призёры чемпионата России по фигурному катанию, лучшие спортсмены по итогам личных турниров, а также приглашённые спортсмены. Фигуристы будут распределены на две команды капитанами.