Тарасова: сложно смотреть чемпионат Европы без российских фигуристов

"Выводы делать рано, и потом мы здесь, а они там, - заметила Тарасова. - Думаю, чемпионат проходит на высоком уровне, как всегда, но как он начался без нас, так и закончится без нас, а мы ждем. Я надеюсь, что на следующий год нам разрешат, и дай бог, когда разрешат, мы выйдем и сможем побеждать".