Тарасова оценила возможное назначение Костомарова тренером

«Считаю, что из Ромы получится хороший тренер. Он может много дать молодым фигуристам как с точки зрения мотивации и укрепления силы духа, так и со стороны профессиональных качеств. Роман Костомаров — олимпийский чемпион и уникальный человек с настоящими и большими знаниями своего дела, поэтому поддерживаю решение привлечь его к тренерству», — сказала Тарасова.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.