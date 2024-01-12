Украинская певица возмутилась своей песне в номере Валиевой

Украинская певица Христина Соловий возмутилась, что в рамках выступления на российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню. На пост Соловий в социальных сетях обратило внимание издание mk.ru.

Валиева каталась под песню Соловий "Тримай" ("Держи") с русскими словами. По словам украинской певицы, она не давала прав на использование в номере своей музыки.

Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться.