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Украинская певица возмутилась своей песне в номере Валиевой

Украинская певица Христина Соловий возмутилась, что в рамках выступления на российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню. На пост Соловий в социальных сетях обратило внимание издание mk.ru.

Украинская певица возмутилась своей песне в номере Валиевой
© РИА Новости

Валиева каталась под песню Соловий "Тримай" ("Держи") с русскими словами. По словам украинской певицы, она не давала прав на использование в номере своей музыки.

Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться.

Рэпер исполнил песню на украинском в новогоднем эфире Первого канала

Накануне украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню "Пливе кача" на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала. Апачев выступил вместе с певицей Дарьей Фрей. Лирический герой песни осуждает действия властей Украины.

Фигурное катание
Камила Валиева
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