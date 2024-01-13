Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила смену гражданства российскими фигуристами. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист поддержала их фразой «правильно делают, что уходят». Она подчеркнула, что спорт — это их жизнь и профессия, поэтому им надо выступать.

11 января трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года, проходящем в литовском Каунасе. Роднина оценила турнир без российских фигуристов фразой «деньги на ветер».

Чемпионат Европы завершится 14 января. В соревнованиях принимают участие 24 фигуриста, родившихся в России, однако поменявших спортивное гражданство.