«До встречи в Поднебесной!» Туктамышева подтвердила участие в шоу в Пекине
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отправится на шоу в Китай.
«27, 28 января. Пекин! Ледовое шоу с участием мировых чемпионов!
До встречи в Поднебесной! » – написала Туктамышева, опубликовав в соцсети афишу со своим фото.
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«До встречи в Поднебесной!» Туктамышева подтвердила участие в шоу в Пекине