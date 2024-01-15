$88.13-0.6596.75-0.79
Войти в почту

«До встречи в Поднебесной!» Туктамышева подтвердила участие в шоу в Пекине

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отправится на шоу в Китай.

Туктамышева подтвердила участие в шоу в Пекине
© Sports.ru

«27, 28 января. Пекин! Ледовое шоу с участием мировых чемпионов!

До встречи в Поднебесной! » – написала Туктамышева, опубликовав в соцсети афишу со своим фото.

Фигурное катание