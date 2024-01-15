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Галлямов и Козловский станут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам

Фигуристы Александр Галлямов и Дмитрий Козловский станут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам, который пройдет 19-21 января в Москве.

Галлямов и Козловский станут капитанами команд на чемпионате России по прыжкам
© Sports.ru

«Знаем, вы мечтали о продолжении противостояния лучших спортсменов мирового парного катания! Главное событие января теперь еще ярче. Пишите в комментариях, в чьей команде вы хотели бы оказаться», – говорится в анонсе Первого канала.

Галлямов – чемпион мира 2021 года и действующий чемпион России в паре с Анастасией Мишиной.

Козловский – чемпион Европы-2020 вместе с Александрой Бойковой. На последнем чемпионате России они взяли серебро.

Фигурное катание
Александра Бойкова
Анастасия Мишина
Первый канал