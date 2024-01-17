Туктамышева настроена только на командный турнир на ЧР по прыжкам

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «Матч ТВ» рассказала, что не настроена на участие в личном турнире на чемпионате России по прыжкам.

© Матч ТВ

Туктамышева в октябре 2023 года объявила, что берет паузу в карьере. 27 летняя фигуристка активно выступала в шоу, после чего вернулась к тренировкам, чтобы готовиться к чемпионату России по прыжкам, который пройдет 20–21 января в Москве. Факт её участия в соревнованиях «Матч ТВ» подтвердил тренер Алексей Мишин.

— Сейчас у вас ближайшая задача — чемпионат России по прыжкам. Вы участвуете и в командном, и в личном турнирах?

— Пока что настроена только на командный.

— Вы с тренерами давно приняли решение выступить на чемпионате?

— Когда брала паузу, я особо не думала об этом турнире. Просто мысли были о другом. А в первых числах декабря вспомнила, и пришла мысль: «Почему бы не поучаствовать?» — сказала Туктамышева «Матч ТВ».