Источник: Мозалев перешел в группу Тутберидзе из-за конфликта с тренером

«В последнее время между Андреем и Кириллом Анатольевичем не раз возникали конфликтные ситуации. Тренер стал меньше уделять внимание спортсмену. Это в основном и стало причиной решения Андрея сменить тренерскую команду», — приводит слова источника ТАСС.