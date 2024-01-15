Роднина назвала выступающую за Грузию россиянку фигуристкой третьего эшелона

«Засудили Губанову? Да сколько можно говорить про фигуристов третьего эшелона? Почему никто не говорит про наших ведущих фигуристов, которые сохранили преданность стране? Давайте будем поддерживать и говорить про тех, кто остался и работает несмотря на все сложности. Сколько можно обсуждать тех, кто был на третьем плане в российском фигурном катании? У нас есть наши звезды, которые сейчас тут развивают карьеру ради страны», — заявила Роднина.