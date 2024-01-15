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Роднина назвала выигравшую ЧЕ-2023 Губанову фигуристкой третьего эшелона

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о справедливости судейства в отношении выступающей за Грузию россиянки Анастасии Губановой на прошедшем в Каунасе чемпионате Европы. Своим мнением она поделилась со Sport24.

Роднина назвала выступающую за Грузию россиянку фигуристкой третьего эшелона
© РИА Новости

«Засудили Губанову? Да сколько можно говорить про фигуристов третьего эшелона? Почему никто не говорит про наших ведущих фигуристов, которые сохранили преданность стране? Давайте будем поддерживать и говорить про тех, кто остался и работает несмотря на все сложности. Сколько можно обсуждать тех, кто был на третьем плане в российском фигурном катании? У нас есть наши звезды, которые сейчас тут развивают карьеру ради страны», — заявила Роднина.

На чемпионате Европы в Литве Губанова заняла второе место, уступив представительнице Бельгии Луне Хендрикс. Год назад фигуристка выиграла турнир.

Губанова — уроженка Тольятти. В 2021 году Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила ей сменить российское спортивное гражданство на грузинское и выступать за сборную этой страны.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов обеих стран от соревнований.

Фигурное катание
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