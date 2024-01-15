Тутберидзе ответила на критику своих тренировок
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе с иронией ответила на критику своих тренировок. Свое мнение на этот счет она опубликовала у себя в социальных сетях.
Ранее стало известно, что от олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой ушел к Тутберидзе фигурист Андрей Мозалев. Спортсмен уже успел посетить первую тренировку у заслуженного тренера. При этом Бестемьянова, комментируя переход фигуриста, выразила опасение, что он может получить травму из-за высоких нагрузок у Тутберидзе.
Именно на эту новость и отреагировала тренер.
«Откуда info?» — подписала она статью у себя в социальных сетях.
На счету Мозалева пять медалей. В частности, он завоевал бронзу на Гран-при России в Уфе в сезоне 2023/2024 года. Также он был в составе сборной России на зимних Олимпийских играх в 2022 году.