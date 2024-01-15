Тутберидзе ответила на критику своих тренировок

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе с иронией ответила на критику своих тренировок. Свое мнение на этот счет она опубликовала у себя в социальных сетях.

Ранее стало известно, что от олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой ушел к Тутберидзе фигурист Андрей Мозалев. Спортсмен уже успел посетить первую тренировку у заслуженного тренера. При этом Бестемьянова, комментируя переход фигуриста, выразила опасение, что он может получить травму из-за высоких нагрузок у Тутберидзе.

Именно на эту новость и отреагировала тренер.

«Откуда info?» — подписала она статью у себя в социальных сетях.