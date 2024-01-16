Роман Савосин пропустит чемпионат России по прыжкам

Российский фигурист, двукратный серебряный призёр этапов Гран-при России Роман Савосин не сможет выступить на чемпионате России по прыжкам, который пройдет 19-21 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

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«У него небольшая травма сейчас, поэтому он не будет участвовать» — приводит слова тренера Алексея Четверухина ТАСС.

Напомним, что 24-летний Савосин брал паузу в карьере и вернулся на Гран-при России, показав сразу блестящий результат — серебро. Причиной перерыва стали неудовлетворительные результаты спортсмена с переходом на взрослый уровень. На чемпионате России 2022 года он занял только 15-е место.