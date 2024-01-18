Фигурист Мозалев: я родился в России и хочу представлять ее на соревнованиях

Российский фигурист Андрей Мозалев , который перешел в группу к Этери Тутбридзе, признался, что не планирует менять спортивное гражданство даже в том случае, если Россию не допустят до международных стартов в ближайшее время. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Скажу, что я сам не хочу его менять и никогда не хотел. Я родился в России и хочу представлять ее на соревнованиях", - заявил Мозалев.

Фигурист до перехода к Тутберидзе тренировался в группе Кирилла Давыденко в Санкт-Петербурге. В сезоне-2023/24 Мозалев завоевал бронзу на этапе Гран-при России в Уфе и стал четвертым в Самаре. Мозалев — чемпион мира среди юниоров (2020), серебряный призер финала Гран-при среди юниоров (2019), серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2020). Благодаря бронзовой медали, которую он завоевал на чемпионате России — 2022, он вошел в состав сборной России на зимние Олимпийские игры — 2022, где стал 19-м.