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Евгения Медведева поделилась первыми кадрами на льду

15 января отмечался День фигурного катания. Российская фигуристка и серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 Евгения Медведева поделилась первыми кадрами на льду в своих социальных сетях и поздравила подписчиков.

«Моей маме тогда говорили, что я слишком маленькая для фигурного катания. Но я закатывала истерики «хатю кататься, хатю кататься». Убедила:) Вроде не зря)

Всех с праздником. Фигурное катание — волшебный вид спорта!» — написала Медведева под постом в своём телеграм-канале.

Напомним, российская фигуристка выступала в одиночном фигурном катании. В конце 2019 года Медведева завершила профессиональную спортивную карьеру. По её словам, причиной этому стали проблемы со здоровьем. Она поняла, что нет физической возможности выступать.

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