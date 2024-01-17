«Моей маме тогда говорили, что я слишком маленькая для фигурного катания. Но я закатывала истерики «хатю кататься, хатю кататься». Убедила:) Вроде не зря)



Всех с праздником. Фигурное катание — волшебный вид спорта!» — написала Медведева под постом в своём телеграм-канале.