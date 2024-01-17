Туктамышева рассказала, как тренер воспринял ее желание сделать паузу в карьере

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «Матч ТВ» рассказала, что тренер Алексей Мишин принял ее решение взять паузу в карьере, хоть и был немного расстроен этим.

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Туктамышева в октябре 2023 года объявила, что берет паузу в карьере. 27 летняя фигуристка активно выступала в шоу, после чего вернулась к тренировкам, чтобы готовиться к чемпионату России по прыжкам, который пройдет 20–21 января в Москве. Факт участия в соревнованиях «Матч ТВ» подтвердил Мишин.

— Как тренеры отнеслись к вашему решению взять паузу? Обычно Алексей Николаевич (Мишин) в ключевые моменты говорит мудрые искрометные слова, которые стоит облечь в цитату…

— Ох, у меня такая память, что я уже забыла конкретную фразу (улыбается). Тренер меня поддержал, хоть я и видела в его глазах капельку грусти. Он пытался меня мотивировать, но настаивать не стал. Это было трудно сделать: я ведь в тот момент должна была сама расставить приоритеты.

Алексей Николаевич умеет оказывать на меня сильное влияние, когда хочет. Но эту ситуацию он принял. Попросил лишь, чтобы я иногда появлялась на катке и помогала ему в тренерстве. А этому я только рада, ибо начинать первые шаги в ремесле рядом с величайшим человеком — одно удовольствие. Я работаю со всеми учениками группы, помогаю ребятам накатывать программы, — сказала Туктамышева «Матч ТВ».