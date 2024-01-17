Костомаров показал видео своего полета на гидрофлайте

Напомним, что в начале 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, которая привела к ряду серьёзных осложнений. В результате спортсмен провёл в больнице несколько месяцев — за это время он впал в кому, перенёс два инсульта, менингит и несколько ампутаций.