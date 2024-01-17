Костомаров показал видео своего полета на гидрофлайте
Российский олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров показал в своем Telegram-канале видео полета на гидрофлайте.
Гидрофлайт — вид экстремального спорта, в котором спортсмен летает над водной поверхностью с помощью одноименного устройства. Механизм гидрофлайта выпускает реактивные струи воды, которые способны поднять человека высоко в воздух.
«Пытаюсь восстановить прежние навыки. Летаю… хоть и не высоко», — подписал Костомаров своё сообщение.
Напомним, что в начале 2023 года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, которая привела к ряду серьёзных осложнений. В результате спортсмен провёл в больнице несколько месяцев — за это время он впал в кому, перенёс два инсульта, менингит и несколько ампутаций.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что из Костомарова получится хороший тренер.