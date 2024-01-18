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«Турнир ничего не потеряет». Тарасова о снятии Валиевой с чемпионата России по прыжкам

Татьяна Тарасова не считает потерей отсутствие Камилы Валиевой на прыжковом ЧР.

Тарасова оценила снятие Валиевой с чемпионата России по прыжкам
© Sports.ru

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве. Фигуристка Валиева снялась с него по состоянию здоровья.

«Ничего не потеряет турнир, там много заявленных фигуристов. Турнир должен быть совершенно изумительный. От одного человека зависело когда-нибудь что-то? Никогда.

Будет ли интересно наблюдать за турниром? Конечно. Там участвуют другие наши выдающиеся фигуристы», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова