Тарасова оценила снятие Валиевой с чемпионата России по прыжкам

«Ничего не потеряет турнир, там много заявленных фигуристов. Турнир должен быть совершенно изумительный. От одного человека зависело когда-нибудь что-то? Никогда.



Будет ли интересно наблюдать за турниром? Конечно. Там участвуют другие наши выдающиеся фигуристы», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.