Загитова выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание» c программой под живой вокал певицы Zivert
Алина Загитова покажет программу под живое выступление певицы Zivert.
Фигуристка выступит 14 февраля на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве.
В прошлом году Загитова исполнила на этом шоу песню вместе с Zivert.
«Прошлый фестиваль мне запомнился собственным музыкальным дебютом, а в этом году я буду выступать в своем традиционном амплуа.
Но если обычно я, как и все фигуристы, катаюсь под записанные треки, то теперь это будет живая музыка, что наполнит шоу еще большей энергией и добавит программе сложности.
Уверена, что благодаря тандему музыкантов и фигуристов атмосфера будет волшебной – как раз такой, какой она должна быть на День всех влюбленных.
Я даже немного завидую нашим зрителям, хотя и рада стать частью их праздника», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.
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Загитова выступит на шоу «Влюбленные в фигурное катание» c программой под живой вокал певицы Zivert