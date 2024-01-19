Загитова покажет программу под живое выступление певицы Zivert

«Прошлый фестиваль мне запомнился собственным музыкальным дебютом, а в этом году я буду выступать в своем традиционном амплуа.



Но если обычно я, как и все фигуристы, катаюсь под записанные треки, то теперь это будет живая музыка, что наполнит шоу еще большей энергией и добавит программе сложности.



Уверена, что благодаря тандему музыкантов и фигуристов атмосфера будет волшебной – как раз такой, какой она должна быть на День всех влюбленных.



Я даже немного завидую нашим зрителям, хотя и рада стать частью их праздника», – сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.