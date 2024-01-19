В Литве высмеяли Международный союз конькобежцев за советскость

Глава Федерации фигурного катания Литвы Витаутас Ясутис рассказал об отношении к Международному союзу конькобежцев (ISU). Его слова приводит Sports.ru.

© Lenta.ru

Ясутис заявил, что в стране профессионально организовали чемпионат Европы, однако ISU мешал им своими многочисленными «советскими» пережитками.

«Вроде бы в СССР выросли мы, но столько советского, сколько я вижу в ISU, не встречал нигде», — рассказал он.

Чемпионат Европы прошел с 10 по 14 января в Каунасе. В соревнованиях приняли участие 24 фигуриста, родившихся в России и сменивших спортивное гражданство. Представляющая Грузию бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова завоевала серебро в женском одиночном катании.