Фигуристы Осокина и Грицаенко выиграли ЧР по прыжкам в соревнованиях пар

Российский дуэт Елизавета Осокина и Артем Грицаенко стали победителями чемпионата России по прыжкам в турнире парников, который проходит в Москве на "ЦСКА Арене".

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В исполнении параллельных прыжков, выбросов и подкруток Осокина и Грицаенко обошли лидеров российского парного катания Александру Бойкову - Дмитрия Козловского, которые выиграли серебро, и победителей квалификации Анастасию Мишину - Александра Галлямова, которые разделили третье место с Екатериной Чикмаревой - Матвеем Янченковым.

Отметим, что на чемпионате России по прыжкам Бойкова и Козловский пытались исполнить четверной выброс. Этот элемент ультра-си уже получался у фигуристов на тренировках, но две попытки в финале соревнований парников и еще одна, сделанная уже после окончания турнира, оказались неудачными.

Победители получили чек на 1 миллион рублей. Призеры по 500 и 250 тысяч соответственно.