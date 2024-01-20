Фигуристка Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам

Маргарита Базылюк стала победительницей чемпионата России по прыжкам в женском одиночном зачете. Турнир проходит на "ЦСКА-Арене" в Москве.

Чемпионат России по прыжкам проводится во второй раз и завершится 21 января. Впервые соревнования прошли в 2022 году. Тогда личные соревнования проводились только в мужском и женском зачетах.