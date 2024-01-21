Тарасова сомневается, что россиян пустят на турниры после прыжка 12-летней фигуристки

"Это уникальная история. Девочки исполняют у нас такое первыми в мире. Маргарита сделала это в 12 лет. Вопрос в том, чтобы не потерять это к 14–16 годам. То, что она сделала, — сделала блестяще и сейчас единственная в мире. Видео разойдется в интернете как нельзя быстрее.



Кто же пустит после этого россиян на международные соревнования? Я так же сказала. Они так сами не могут, будут бояться. Будем живы, увидим. Ничего хорошего я от них не жду. Все, что происходит, несправедливо по отношению к спортсменам, взрослым и детям тем более", — заявила Тарасова.