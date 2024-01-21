Тарасова сомневается, что россиян пустят на турниры после прыжка 12-летней фигуристки
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила уникальный прыжок в исполнении фигуристки Маргариты Базылюк на чемпионате России по прыжкам в Москве. Своим мнением она поделилась с "Матч ТВ".
"Это уникальная история. Девочки исполняют у нас такое первыми в мире. Маргарита сделала это в 12 лет. Вопрос в том, чтобы не потерять это к 14–16 годам. То, что она сделала, — сделала блестяще и сейчас единственная в мире. Видео разойдется в интернете как нельзя быстрее.
Кто же пустит после этого россиян на международные соревнования? Я так же сказала. Они так сами не могут, будут бояться. Будем живы, увидим. Ничего хорошего я от них не жду. Все, что происходит, несправедливо по отношению к спортсменам, взрослым и детям тем более", — заявила Тарасова.
12-летняя Базылюк прыгнула каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Судьи не оценивали элемент, так как он был исполнен после окончания соревновательной части, в которой спортсменка одержала победу. Видео прыжка доступно в Telegram-канале "Okko Фигурное катание".
До этого никто из женщин не исполнял каскад из двух четверных прыжков. Однако достижение не будет официально засчитано, поскольку чемпионат России по прыжкам является шоу-турниром.
Второе место на турнире заняла 16 летняя Аделия Петросян (57,89), третье — Елена Костылева (54,69), которой 12 лет. 21 января на чемпионате России по прыжкам состоится командный турнир.