Осокина: «Было неожиданно стать чемпионами России по прыжкам в личном турнире»

Фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в паре с Артемом Грицаенко, рассказала «Матч ТВ», что не ожидала победы на чемпионате России по прыжкам.

© Денис Бушковский / Матч ТВ

Соревнования прошли с 20 по 21 января на «Арене ЦСКА» в Москве. Пара Осокина/Грицаенко стали победителями личного турнира, в командном турнире они стали вторыми.

— Как оцениваешь ваш дебют?

— Хорошо. Нам очень понравилось, было неожиданно стать первыми в личном турнире. В такой тяжелой борьбе мы победили! В командном турнире наша команда заняла второе место, но всё равно мы все очень рады, потому что были вместе. Все поддерживают друг друга, и хотелось бы сказать спасибо зрителям. Нам очень приятно выступать на публике.

— Какие эмоции у тебя в целом от чемпионата? Хотела бы в следующем году принять участие?