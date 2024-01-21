12-летняя Костылева избежала серьезного повреждения после падения на ЧР по прыжкам

Сегодня, 21 января, в Москве прошёл финальный день чемпионата России по прыжкам, во время которого состоялся командный турнир. Среди женщин-одиночниц выступала 12-летняя Елена Костылева, которая днём ранее выиграла бронзу в личных соревнованиях. Во время своего выступления спортсменка повредила руку после падения с прыжка. Мама фигуристки сообщила, что Елена избежала серьёзного повреждения.