$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Бойкова о прыжковом турнире: «Невероятные три дня! Спасибо всем – нашей команде, команде соперников, прекрасному капитану и партнеру»

Александра Бойкова обратилась к участникам чемпионата России по прыжкам.

Бойкова обратилась к участникам чемпионата России по прыжкам
© Sports.ru

Турнир проходил с 19 по 21 января в Москве. Бойкова и ее партнер Дмитрий Козловский заняли второе место в соревнованиях среди пар, а также выиграли командник.

«Невероятные три дня! Спасибо всем! Нашей команде, команде соперников, прекрасному капитану и партнеру Диме Козловскому ️, а в первые два дня – всем ребятам – за борьбу, за рекорды и за личные победы Это было круто

P. S. «Я не волшебник. Я только учусь» , – написала Бойкова в своей соцсети.

Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский