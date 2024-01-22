Бойкова обратилась к участникам чемпионата России по прыжкам

«Невероятные три дня! Спасибо всем! Нашей команде, команде соперников, прекрасному капитану и партнеру Диме Козловскому ️, а в первые два дня – всем ребятам – за борьбу, за рекорды и за личные победы Это было круто



P. S. «Я не волшебник. Я только учусь» , – написала Бойкова в своей соцсети.