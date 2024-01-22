«Это наше будущее»: Тарасова назвала двух перспективных российских фигуристок

«На этом чемпионате России по прыжкам было две очень способных маленьких девочки — Маргарита Базылюк и Елена Костылева. Они просто уникальные, умеют большее, чем я бы могла себе представить, что в таком возрасте можно уметь. Катались очень профессионально. Это наше будущее. Хотелось бы, чтобы они росли и по итогу не изменились. Остались складными, прыгающими, быстрыми», — сказала Тарасова.