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Акатьева продолжает восстановление после рецидива стрессового перелома. Она еще может выступить на турнирах в марте («Р-Спорт»)

Софья Акатьева продолжает восстановление после рецидива стрессового перелома.

Акатьева продолжает восстановление после рецидива стрессового перелома
© РИА Новости

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Чемпионка России по фигурному катанию пока не проводит ледовые тренировки.

Летом Акатьевой диагностировали стрессовый перелом стопы. В сентябре она выступила с короткой программой на контрольных прокатах, но снялась с произвольной, после чего не выступала на соревнованиях.

Отмечается, что у фигуристки еще есть теоретическая возможность выступить на турнирах в марте.

Фигурное катание
Софья Акатьева