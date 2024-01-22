Софья Акатьева продолжает восстановление после рецидива стрессового перелома.

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Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Чемпионка России по фигурному катанию пока не проводит ледовые тренировки.

Летом Акатьевой диагностировали стрессовый перелом стопы. В сентябре она выступила с короткой программой на контрольных прокатах, но снялась с произвольной, после чего не выступала на соревнованиях.