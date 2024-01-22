Костомаров спародировал синхронисток

Российский фигурист Роман Костомаров в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором в шутку занимается синхронным плаванием. В видеоролике Костомаров вместе с другим мужчиной заходит в бассейн, парадируя девушек-синхронисток.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха "Вместе и навсегда", выйдя на лед в коньках. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы "Кармен", с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.