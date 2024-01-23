Трусова опубликовала фото с отдыха

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании, 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в социальных сетях солнечные фото с отдыха.

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«Последние лучики солнца», — подписала фото Трусова, добавив эмодзи «самолёт».

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Трусова, помимо серебра на ОИ-2022, имеет в своём активе золото ЧР-2022, две золотые медали с юниорских ЧМ (2018, 2019) и бронзу со взрослого ЧМ-2021.

Последним на данный момент соревнованием для фигуристки стал пятый этап Гран-при России, который прошёл в ноябре 2022 года в Самаре, где Трусова заняла второе место.