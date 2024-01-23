В США оценили возможное возвращение российских фигуристов на турниры

Журналист из США Дейв Лиз оценил возможное возвращение российских фигуристов на турниры. Мнением он поделился в подкасте The Skating Lesson, который доступен на YouTube.

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По словам Лиза, выступление россиян на международных соревнованиях было бы хорошо для звездной силы фигурного катания. Он добавил, что при этом должны быть внесены существенные изменения для улучшения спорта в сторону долгосрочной перспективы.

«Они вернутся, и спортсмены с отсутствием скольжения снова будут получать топовые оценки, потому что они умеют прыгать? Не думаю, что это выгодно для фигурного катания. Это не выход», — счел журналист.

Лиз известен своей критикой в адрес российского тренера Этери Тутберидзе и ее группы. Так, он заявлял, что многие фигуристки в ее команде употребляют блокатор гормонов.