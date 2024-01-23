Тарасова ответила блогеру из США, который раскритиковал прыжковый турнир

Тарасова ответила блогеру из США: «Слова про плохое скольжение — неправда. А прыжковый турнир дает возможность увидеть будущее»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» отреагировала на слова американского блогера Дейва Лиза, который раскритиковал прыжковый турнир в Москве.
Лиз в числе прочего заявил, что россияне, выступая с плохим скольжением, получали международные медали только из за прыжков. Также он задался вопросом, будут ли функционировать кости 12 летней фигуристки Маргариты Базылюк после каскада четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов.
— Слова о том, что у россиян плохое скольжение — неправда. А по Базылюк… Ну откуда он знает, что такие случаи были? Такие истории — одна на миллион. В целом, все это ещё раз подчеркивает, что за этим турниром следил весь мир. Его нужно проводить обязательно в дальнейшем. Прыжковый турнир дает возможность увидеть будущее, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Чемпионат России по прыжкам прошел с 20 по 21 января на «Арене ЦСКА» в Москве. Победу в парах одержали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, в мужском одиночном катании выиграл Арсений Федотов, в женском — Базылюк. В командном турнире успех праздновала команда Дмитрия Козловского.
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