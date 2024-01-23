Тарасова ответила блогеру из США, который раскритиковал прыжковый турнир

— Слова о том, что у россиян плохое скольжение — неправда. А по Базылюк… Ну откуда он знает, что такие случаи были? Такие истории — одна на миллион. В целом, все это ещё раз подчеркивает, что за этим турниром следил весь мир. Его нужно проводить обязательно в дальнейшем. Прыжковый турнир дает возможность увидеть будущее, — сказала Тарасова «Матч ТВ».