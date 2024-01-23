Плющенко назвал фигуристку, которая могла бы лидировать на чемпионатах мира и Европы

«Я очень горжусь своей спортсменкой, Соня показала высокий результат, и она конкурентоспособна сейчас со всем миром. Если нас допустят, то она спокойно может быть на лидирующих позициях на чемпионатах мира и Европы» — приводит слова Плющенко ТАСС.