Косторная показалась в образе черного лебедя

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном фигурном катании Алена Косторная, которая перешла в парное катание, в своих социальных сетях опубликовала новый пост.

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Спортсменка предстала перед подписчиками в образе черного лебедя.

«Первый образ. Второй пока в секрете», — написала фигуристка.

Соцсети

На прошедшем чемпионате России в Челябинске Алена Косторная и Георгий Куница заняли девятое место в турнире спортивных пар.

В сезоне-2023/24 Косторная и Куница впервые выступили на российских соревнованиях. На этапе Гран-при в Омске пара заняла четвертое место. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.