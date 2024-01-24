Фигурист Галлямов назвал приемлемым выступление под нейтральным флагом

«Мы уже это делали, наша пара выступала под нейтральным флагом и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира. Все же знают, что ты из России. Ничего ужасного в поездке на Олимпиаду под нейтральным флагом не вижу. Другое дело, что заявлялось о проведении зимних Игр дружбы в Сочи в 2026 году. Как я понимаю, некоторые спортсмены будут готовиться целенаправленно именно к ним», — заявил Галлямов.