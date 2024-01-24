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Фигурист Галлямов назвал приемлемым выступление под нейтральным флагом на ОИ

Чемпион мира по фигурному катанию Александр Галлямов в интервью «Ленте.ру» заявил, что не видит никакой проблемы в том, чтобы выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Фигурист Галлямов назвал приемлемым выступление под нейтральным флагом
© РИА Новости

По его мнению, даже без национальных атрибутов все понимают, что атлет представляет Россию.

«Мы уже это делали, наша пара выступала под нейтральным флагом и на Олимпийских играх, и на чемпионате мира. Все же знают, что ты из России. Ничего ужасного в поездке на Олимпиаду под нейтральным флагом не вижу. Другое дело, что заявлялось о проведении зимних Игр дружбы в Сочи в 2026 году. Как я понимаю, некоторые спортсмены будут готовиться целенаправленно именно к ним», — заявил Галлямов.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

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