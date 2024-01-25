Фигуристка Муравьева призналась, что имеет «странный» характер

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева заявила, что у нее очень часто меняется настроение, поэтому её характер можно назвать «странным».

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В текущем сезоне Муравьева выиграла золото и бронзу на этапах Гран при России.

— Каким словом ты бы описала свой характер?

— Странный.

— Почему?

— Потому что он странный (смеется). То такой, то сякой. Какой то очень странный. Если вам кажется, что он нормальный, вы просто меня не знаете. Мой характер настолько разный, что его невозможно описать. Настроение часто меняется.

— Ты сейчас в 11 м классе. Сложно учиться?

— Нормально, готовлюсь к ЕГЭ. Сдаю биологию, русский, математику, буду поступать на спортивную специальность. Всё успеваю, я же в интернет школе.

— Будешь учиться на тренера?