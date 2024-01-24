Российская фигуристка ударилась головой о лед после падения с поддержки

Юная фигуристка Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лед при падении на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, инцидент произошел в ходе выступления пары в короткой программе.

На кадрах видео Бреславский и Симонова выполняют поддержку. Внезапно фигурист падает и роняет партнершу на лед. Мария падает с высоты на правый бок, переворачивается, снова встает на ноги. При замедленном показе видно, что она упала очень неудачно — ударилась не только боком, но и головой.

После падения Симонова смогла продолжить выступление.Пара завершила программу, получив за нее 42,51 балла.

Вместе с тем, спортсменка отсутствовала в комнате ожидания оценок, после выступления ее увели под руки.

По информации журналиста Влада Жукова, Симонова и Бреславский снялись с турнира после короткой программы, сообщает портал Sports.ru.

Позже выяснилось, что врачи экстренно госпитализировали Симонову в одну из столичных клиник. О ее состоянии и травмах не сообщается.

Симоновой 14 лет, Бреславскому — 17 лет. Пара занимается в тренерском штабе Сергея Рослякова и Бетины Поповой.