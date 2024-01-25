"Матч ТВ": Фигуристка Симонова потеряла память после удара головой об лед
Фигуристка Мария Симонова частично потеряла память после падения на турнире в Москве. Об этом сообщает "Матч ТВ".
В среду на соревнованиях "На призы президента Федерации фигурного катания Москвы" 14-летняя Симонова во время выполнения поддержки партнером Мартином Бреславским упала и ударилась головой о лед.
Пара смогла завершить выступления, но затем спортсменка отправилась на обследование. Первоначально сообщалось, что врачи не выявили у нее серьезных проблем.