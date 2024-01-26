Фигуристка Симонова сообщила о выписке из больницы после страшного падения

«Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, всё хорошо. Большое спасибо всем, кто приходил ко мне, писал слова поддержки, делал подарки и интересовался моим самочувствием, мне очень-очень приятно! Удивлена, что так много людей писали и поддерживали, ещё раз огромное вам спасибо», — написала Симонова в соцсетях.