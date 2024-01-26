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14-летняя фигуристка Симонова сообщила о выписке из больницы после страшного падения

14-летняя российская фигуристка Мария Симонова, выступающая в парном катании с Мартином Бреславским, сообщила, что её выписали из больницы, и поблагодарила болельщиков за поддержку. Ранее спортсменка упала во время проката на старте Всероссийских соревнований на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ) среди юниоров.

Фигуристка Симонова сообщила о выписке из больницы после страшного падения
© Соцсети

«Меня выписали из больницы, сейчас едем домой, всё хорошо. Большое спасибо всем, кто приходил ко мне, писал слова поддержки, делал подарки и интересовался моим самочувствием, мне очень-очень приятно! Удивлена, что так много людей писали и поддерживали, ещё раз огромное вам спасибо», — написала Симонова в соцсетях.

Напомним, Бреславский не удержал партнёршу во время заключительной поддержки в рамках их короткой программы. Симонова упала на правый бок и ударилась головой. Позже фигуристка была госпитализирована.

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