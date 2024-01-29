Фигуристка Александра Трусова начала встречаться с Макаром Игнатовым

Серебряный призёр Олимпийский игр в Пекине – 2022 Александра Трусова встречается с фигуристом Макаром Игнатовым, сообщает «Спорт-экспресс».

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По информации источника, 19-летняя фигуристка ради него приехала на чемпионат Санкт-Петербурга. Трусова держала олимпийку Игнатова во время награждения.

Также болельщики сняли на камеру, как фигуристы поцеловались.

Ранее Трусова встречалась с другим российским фигуристом, олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. Кроме серебра на ОИ-2022, Трусова выиграла бронзу на чемпионате мира в Стокгольме – 2021 и дважды брала бронзу чемпионата Европы (Грац-2020, Таллин-2022).