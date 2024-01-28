Тарасова об ожиданиях по делу Валиевой: «Страшно переживаю за Камилу»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сказала «Матч ТВ», что очень сильно переживает за исход дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ожидается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по допинговому делу Валиевой в понедельник, 29 января.

— Страшно переживаю за Камилу, надеюсь, что вся эта история закончится, чтобы на невинную девочку не свалилась та огромная ненависть, которая сейчас идет на нашу страну. Этого я хочу больше всего.

— Как думаете, если решат не в пользу Камилы, в России ее поддержат или будут критиковать?

— Ну что вы, конечно, в России ее поддержат, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Валиева на Олимпийских играх 2022 года в Пекине помогла сборной России завоевать золото в командных соревнованиях. Перед личным турниром стало известно, что в допинг пробе фигуристки с чемпионата России обнаружен запрещенный препарат триметазидин. CAS допустил россиянку до личных соревнований Игр, где она стала четвертой. Церемония награждения призеров командного турнира не состоялась до сих пор.