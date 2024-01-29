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Сегодня ожидается вердикт по делу о допинге Камилы Валиевой

Сегодня, 29 января, ожидается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по делу о допинге олимпийской чемпионки 2022 года в командном первенстве, чемпионки Европы в женском катании Камилы Валиевой.

Сегодня ожидается вердикт по делу о допинге Камилы Валиевой
© РИА Новости

Напомним, в допинг-пробе российской спортсменки, сделанной в декабре 2021 года во время проведения чемпионата России, было обнаружено запрещённое вещество — триметазидин. О результатах тестирования на допинг стало известно после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, где сборная России стала первой.

Победа Валиевой на чемпионате России — 2022 был аннулирована. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), Международный союз конькобежцев (ISU) и РУСАДА подали апелляцию в CAS.

Слушания по делу фигуристки проходили в два этапа осенью 2023 года. Камила Валиева заявила, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным, и настаивает на отсутствии доказательств её вины или халатности. По информации журналистки USA Today Кристин Бреннан, CAS планирует вынести решение 29 января.

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