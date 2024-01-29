CAS вынес вердикт по делу Валиевой

Камила Валиева дисквалифицирована на 4 года за допинг
Камила Валиева признана виновной в деле о положительной допинг-пробе.
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать спортсменку на 4 году.
Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре-2021 на чемпионате России. Об этом стало известно после командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, в котором сборная России заняла первое место.
ДАК РУСАДА посчитал, что Валиева нарушила правила, но не по своей вине или халатности. Ее победа на ЧР-2022 была аннулирована, но больше санкций не последовало.
Апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS) подали WADA, ISU и РУСАДА.
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⚡ Камила Валиева дисквалифицирована на 4 года за допинг. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021-го